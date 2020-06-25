Galatasaray'da Onyekuru için temaslar başlıyor

2020-21 sezonu için çalışmalarına başlayan Galatasaray, uzun süre gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşması sonrası bu bölge için oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Emre Kılınç ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Mert Hakan transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Süper Lig'in bir başka yıldızı için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Galatasaray haberleri...