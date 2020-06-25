25 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru için temaslar başlıyor

Onyekuru için temaslar başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Galatasaray'da kiralık Andone ile yollar ayrılırken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor. ve yönetimin transferde önceliği ise Henry Onyekuru... Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'avila'ya bu transferi bitirmesi için tam yetki verdi.

Menajer D'Avila, bu hafta Fransa'ya gidecek ve 'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Ancak Nijeryalı oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek.

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