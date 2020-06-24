24 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da yıllar süren hasret bitiyor! Sezon sonunda imzalayacak

Süper Lig'de bitime 6 maç kala yeni sezon için hazırlıklarını hızlandıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Aslan, 2014 yılında bu yana gündeme gelen yıldız futbolcuya imza attırmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 21:43
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Galatasaray'da yıllar süren hasret bitiyor! Sezon sonunda imzalayacak

Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da yıllar süren hasret bitiyor! Sezon sonunda imzalayacak

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi takımdaki sakat ve cezalı isimlerin fazlalığı, teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

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Galatasaray'da yıllar süren hasret bitiyor! Sezon sonunda imzalayacak

Ligin bitimine kısa bir süre kala birçok futbolcusundan yoksun olarak yola devam edecek olan Aslan, gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için düğmeye bastı.

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Galatasaray'da yıllar süren hasret bitiyor! Sezon sonunda imzalayacak

Sezonun sona ermesiyle birlikte çoğu bölgeye takviye yapacak olan Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi...

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Galatasaray'da yıllar süren hasret bitiyor! Sezon sonunda imzalayacak

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan ve yeni sezonda takıma dönecek olan Mbaye Diagne'yi takımda düşünmüyor.

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