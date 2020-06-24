24 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da kadro sıkıntısı! Başakşehir maçı öncesi...

G.Saray'da kadro sıkıntısı! Başakşehir maçı öncesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

Galatasaray ligin yeniden start almasının ardından tam anlamıyla paramparça oldu. Rize'de 3, Gaziantep karşısında ise Türk Telekom'da 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, daha da kötüsü önemli oyuncularından oldu. Üstelik Pazar günü de lider Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör , eksik oyuncuların yerini doldurmak için kolları sıvadı. Ancak özellikle forvette büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Rizespor karşılaşmasında Florin Andone, Gaziantep maçında ise sakatlandı. 'ün 3 maç cezalı olması sebebiyle elinde forma giyecek santrfor oyuncusu kalmadı.

DİĞER ADAYLAR FEGHOULI VE JIMMY
Tecrübeli çalıştırıcı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Jimmy Durmaz arasında gidip gelen Terim'in tercihini Nijeryalı futbolcudan yana kullanması bekleniyor. Normalde sol kanat olarak görev yapan Onyekuru, zorunluluktan Başakşehir karşısında sarı-kırmızılı kulübün gol ayağı olacak. Ayrıca Marcao ve Luyindama'dan yararlanamayan Cimbom, Gaziantep maçında da kırmızı kart gören Ahmet Çalık'tan oldu. Bu hafta savunmada da yeni bir ikili şans bulacak. Mecburiyetten defansta oynayan Lemina'nın yanında bu kez kart cezasını tamamlayan Donk oynayacak.

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ONYEKURU GOLÜ UNUTTU
Sarı-kırmızılı ekibin hücumda en güvendiği isimlerinden birisi Henry Onyekuru... Ancak genç futbolcu son dönemde skora katkı yapmayı unuttu. Nijeryalı yıldız bu sezon oynadığı 9 maçta 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Gaziantepspor maçında bomboş kaleye kaçırdığı golle saç-baş yolduran genç yeteneğin, forvette nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu...

ADEM'İN CEZASI 2'YE DÜŞTÜ
, dün yaptığı toplantıda Rize maçında çift sarıdan atılan Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzon maçında forma giyebilecek.

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TRABZON MAÇINA YETİŞECEK
Gaziantep FK maçında sakatlanıp oyundan çıkan Falcao bu hafta yok. Kolombiyalı yıldızın sağ arka alt adale grubunda birinci derecede zorlanma (kas hasarı ve kanama) tespit edildi. Trabzon maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

(Fotomaç)

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