Mert Hakan Yandaş'ın tavrı sonrası Galatasaray'dan flaş hareket! Transfer...

Bu sezon Demir Grup Sivasspor ile gösterdiği performans sonrası Süper Lig devlerinin radarına giren Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun son günlerde ise Fenerbahçe'ye imza attığı belirtiliyordu. Bu gelişmeler yaşanırken, Mert Hakan'da son durum ne? Cimbom ve Sarı Kanarya'nın oyuncuya teklifleri neler? İşte tüm detaylar...