23 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Mert Hakan Yandaş'ın tavrı sonrası Galatasaray'dan flaş hareket! Transfer...

Bu sezon Demir Grup Sivasspor ile gösterdiği performans sonrası Süper Lig devlerinin radarına giren Mert Hakan Yandaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun son günlerde ise Fenerbahçe'ye imza attığı belirtiliyordu. Bu gelişmeler yaşanırken, Mert Hakan'da son durum ne? Cimbom ve Sarı Kanarya'nın oyuncuya teklifleri neler? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 11:17
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Mert Hakan Yandaş'ın tavrı sonrası Galatasaray'dan flaş hareket! Transfer...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki savaş saha dışında da devam ediyor. Daha önce Kosovalı golcü Vedat Muriqi transferinde yaşanan savaş bu kez başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş için yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mert Hakan Yandaş'ın tavrı sonrası Galatasaray'dan flaş hareket! Transfer...

İki ekibin de kadrosuna katmak istediği ismin transferini bitirmeye, başta yakın olan taraf Galatasaray iken, sonrasında yaşananlarla ibre günden güne sarı-lacivertlilere doğru dönmeye başladı.

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Mert Hakan Yandaş'ın tavrı sonrası Galatasaray'dan flaş hareket! Transfer...

Adeta ikinci Vedat Muriqi vakası yaşayan dev kulüplerin savaşı sürerken Mert Hakan Yandaş, yaptığı hamlelerle tarafını seçmiş gibi görünüyor.

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Mert Hakan Yandaş'ın tavrı sonrası Galatasaray'dan flaş hareket! Transfer...

Hürriyet'in haberine göre; Kadıköy ekibi, ocak ayında Galatasaray'ın söz kestiği, transferine bitti gözüyle baktığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı adeta ezeli rakibinin elinden kaptı.

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Mert Hakan Yandaş'ın tavrı sonrası Galatasaray'dan flaş hareket! Transfer...

BELÖZOĞLU'NUN PAYI BÜYÜK
Fenerbahçe'nin bu başarılı hamlesinde takım kaptanı ve gelecek sezonun sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun büyük payı var. Peki, Mert Hakan cephesinde ibre Fenerbahçe'ye nasıl döndü? İşte yanıtı…

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