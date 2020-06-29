Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Türkiye'deki sağlık sistemine övgü

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Taron, ülkemizdeki sağlık sisteminin kendisini büyülediğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Kolombiya basınınıa açıklamalarda bulundu. Taron, ülkemizdeki sağlık sisteminin harika olduğunu söylerken bebeklerinin de Türkiye'dek dünyaya geleceğini belirtti.

Lorelei Taron'un açıklamaları şu şekilde:

"BURADAKİ SAĞLIK HİZMETLERİ BENİ BÜYÜLEDİ"

"Bebeğimiz 2 ay sonra Türkiye'de doğacak. Buradaki sağlık hizmetleri beni büyüledi."

"FALCAO İLE EVLENDİĞİMİZDE HAYATIM DEĞİŞTİ"

"Falcao ile evliliğimizim başları zordu. 19 yaşında evlendim. Farklı bir dünyaydı ama Falcao ile evlendiğimizde hayatım değişti. Maçlar, seyahatler ve birçok konuda onun yanında oldum, birbirimize yardımcı olduk."

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