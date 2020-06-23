Flaş itiraf! “Fenerbahçe'yi yenmemiz için Hagi’den para aldım”
Kocaelispor’un eski kalecisi Dumitru Stingaciu flaş itirafta bulundu. 1998 sezonunda Galatasaray’da Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie’nin kendisine 20 bin dolarlık teşvik primi verdiklerini itiraf etti.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu 1998 sezonundaki kritik Kocaeli-Fenerbahçe maçında yeşil-siyahlıların kalesinde olan Stingaciu, sarı-lacivertlileri yendikleri için Cim Bom'un dört Rumen oyuncusundan para aldığını itiraf etti.
Kocaelispor'un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren 1998 sezonunda, Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine özel bir ödeme yaptığını itiraf etti. Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Cim-Bom ezeli rakibini geçmiş, sonrasında ligde ilk sıraya tırmanmasının ardından sezonu şampiyon tamamlamıştı.
'MAÇI KAZANDIK VE 20 BİN DOLAR ALDIM'
Rumen Stingaciu, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe'yi yenmemiz, Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Gheorghe Hagi ve Galatasaray'dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM'
Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu "Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye'de altı sezon geçirdim, 1997'de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" ifadelerini kullandı.
'HAGİ 40 METREDE DE OLSA HAZIR OLMALISIN'
Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdıran eski kaleci, aynı zamanda Steaua Bükreş'te birlikte top koşturduğu efsane için şunları söyledi: "Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun!"
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