Kulüp başkanından transfere onay geldi! Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Alan Mozo için kulüp başkanı transfere yeşil ışık yaktı. PUMAS kulübünün başkanı yıldız oyuncu için, "Başka bir takıma gidebilir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü Alan Mozo transferinde olumlu bir gelişme yaşandı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; PUMAS kulübünün başkanı, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti.

Ramirez konuşmasında, "Bakın, Alan'ın yükselişi çok iyi oldu. O PUMAS felsefesinin bir parçası. Oyuncu, kendi eğitimi ve gelişimi ile beraber büyük transferini yapabilir. Başka bir takıma gidebilir ve yerine bir başkasının gelmesi için boşluk yaratabilir." dedi.

23 yaşındaki Alan Mozo, bu sezon 27 maça çıktı. Meksikalı sağ bek milli takımda da 2 maça çıktı.

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