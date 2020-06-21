21 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Kulüp başkanından transfere onay geldi! Galatasaray...

Transfere yeşil ışık yaktı! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Geçtiğimiz günlerde adı ile anılan için kulüp başkanı transfere yeşil ışık yaktı. PUMAS kulübünün başkanı yıldız oyuncu için, "Başka bir takıma gidebilir" ifadelerini kullandı.

'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü transferinde olumlu bir gelişme yaşandı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; PUMAS kulübünün başkanı, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti.

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Ramirez konuşmasında, "Bakın, Alan'ın yükselişi çok iyi oldu. O PUMAS felsefesinin bir parçası. Oyuncu, kendi eğitimi ve gelişimi ile beraber büyük transferini yapabilir. Başka bir takıma gidebilir ve yerine bir başkasının gelmesi için boşluk yaratabilir." dedi.

23 yaşındaki Alan Mozo, bu sezon 27 maça çıktı. Meksikalı sağ bek milli takımda da 2 maça çıktı.

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