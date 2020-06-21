21 Haziran 2020, Pazar

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Galatasaray'a 27 milyonluk transfer müjdesi! Yıldız oyuncuya teklif var

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının maddi anlamda etkilediği kulüplerden Galatasaray'a transfer müjdesi geldi. Gelecek sezon için kaynak yaratmak isteyen Cimbom'a, kadrosunda düşünmediği isim için teklif geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 13:11
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Galatasaray'a 27 milyonluk transfer müjdesi! Yıldız oyuncuya teklif var

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray'a 27 milyonluk transfer müjdesi! Yıldız oyuncuya teklif var

Alacağı 3 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, bir yandan da transfere odaklandı.

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Galatasaray'a 27 milyonluk transfer müjdesi! Yıldız oyuncuya teklif var

Gelecek ve gidecek isimleri hemen hemen belirleyen Aslan'a bu kez dev bir teklif geldi.

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Galatasaray'a 27 milyonluk transfer müjdesi! Yıldız oyuncuya teklif var

İddiaya göre Galatasaray, transfer için müzakerelerde oldukça ilerleme kaydetti.

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Galatasaray'a 27 milyonluk transfer müjdesi! Yıldız oyuncuya teklif var

Fotomaç'ın dış basından aktardığı haber şu şekilde:

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