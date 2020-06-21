21 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz takımı yalnız bırakmayacak!

G.Saray'da sevindiren haber! Mustafa Cengiz...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'yle karşı karşıya gelecek Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz'in karşılaşmayı izleyeceği ve takımını yalnız bırakmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımı ligdeki kritik maçta yalnız bırakmayacak.

Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.

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