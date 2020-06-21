21 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sağ bekte sürpriz karar! Mariano...

Gelecek sezon için kadro yapılanmasını planlamaya başlayan Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yola devam etmeme kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar bu mevki için sözleşmesi sezon sonunda bitecek Omar Elabdellaoui'yi gündemine almıştı. Cimbom'dan sağ bek konusunra sürpriz bir hamle gelebilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:02
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Galatasaray'da sağ bekte sürpriz karar! Mariano...

Sezon bitimi sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da hem Mariano'nun performansı hem de yaşanan gelişmeler sürpriz bir seçeneğin gündeme alınmasına neden oldu.

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Galatasaray'da sağ bekte sürpriz karar! Mariano...

Şener ve Linnes'in ilk 11 düzeyinde performans sergileyememesi ve Mariano'nun da kontratı sona ereceği için transfer öncelikleri arasında 1 numaraya bu mevki yazılmıştı.

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Galatasaray'da sağ bekte sürpriz karar! Mariano...

Kulüp sağ bek için aylar önce görüşmelere başlarken, listenin başındaki isim ise Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'ydi.

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Galatasaray'da sağ bekte sürpriz karar! Mariano...

Gelmeye sıcak bakan ve görüşmelerde mesafe katedilen Norveçli futbolcunun istediği ücret ve talepleri ise görüntüyü olumsuza çevirdi.

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Galatasaray'da sağ bekte sürpriz karar! Mariano...

Bonservisi olmadığı için cazip gözüken 28 yaşındaki futbolcunun 1.5 milyon Euro imza parası ve istediği yıllık ücret ile Galatasaray'ın teklifi arasında da farkın olması bu seçeneğin rafa kalkmasına neden oldu.

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