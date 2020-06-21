21 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Hasan Kartal’a tepki

Hasan Kartal’a tepki
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, olaylı maç sonrası "Allah'ın sopası yok" diyen Rize Başkanı Hasan Kartal'a tepki gösterdi.

Rize maçlarında sürekli tatsızlık çıktığını ve Galatasaray'ın kayıplar verdiğini belirten Hamamcıoğlu, "G.Saray ile oynama şerefine nail olan Rizespor'un kulüp başkanının talihsiz açıklaması çok üzücüdür. Bunlar bir şeylerin fitilini ateşleyici kıvılcımlardır" dedi.

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