Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, olaylı maç sonrası "Allah'ın sopası yok" diyen Rize Başkanı Hasan Kartal'a tepki gösterdi.

Rize maçlarında sürekli tatsızlık çıktığını ve Galatasaray'ın kayıplar verdiğini belirten Hamamcıoğlu, "G.Saray ile oynama şerefine nail olan Rizespor'un kulüp başkanının talihsiz açıklaması çok üzücüdür. Bunlar bir şeylerin fitilini ateşleyici kıvılcımlardır" dedi.

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