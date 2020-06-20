Galatasaray Oumar Niasse'ye kavuşuyor!
Galatasaray, uzun yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Oumar Niasse'nin transferi konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılıların sezon sonu Everton ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli santrforun menajeriyle irtibata geçip olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.
Galatasaray, uzun yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Oumar Niasse'nin transferi konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılıların sezon sonu Everton ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli santrforun menajeriyle irtibata geçip olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.
İngiliz ekibinden kesin ayrılacak olan 30 yaşındaki santrforun bonservis bedelinin olmaması yönetimin iştahını kabartırken, Niasse'nin de artık düzenli forma giymek istediği için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Gelecek sezon forvet hattında değişikliğe gidecek olan Galatasaray bu takviyeyi kiralık oynayan Florin Andone'nin yerine yapacak.
AKHİSAR ELEŞTİRİSİ ENGEL OLMUŞTU
Oumar Niasse, ilk olarak 2014 yılında Galatasaray'ın gündemine geldi. O dönemde Akhisar Belediyespor'da forma giyen Senegalli oyuncu, 5.5 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Niasse, Moskova formasını giyerken de sarı- kırmızılıların listesinden hiç düşmedi. O dönem Galatasaray hocası olan Hamza Hamzaoğlu, Niasse ile ilgili olarak, "Bilal'den sonra, 'kulübü Akhisar'a mı çeviriyor' dediler. Bu yüzden alamadık. Şimdi yaptıkları ortada ve transferi artık zor" demişti. Rus ekibinde gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Niasse, 2016'da 17.9 milyon euro'ya Everton'un yolunu tuttu.
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