19 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı yöneticiden Erol Bulut'un paylaşımına tepki

G.Saraylı yöneticiden Erol Bulut'un paylaşımına tepki
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV 'u eleyerek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör 'un yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Alanyaspor sahasında 'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri (3) ve kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor finalde 'un rakibi oldu.

Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan , gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör detayı gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

MAHMUT RECEVİK'TEN TEPKİ

Sarı kırmızılı yönetci Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi...

İşte o paylaşım:

Fatih Terim hocam büyüksün.

Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa ...

Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve kupasını düşününce Saolasın varolasın nurolasın İmparatorum benim.

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası... Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...
G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe... G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...
Adem Büyük isyanı Adem Büyük isyanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör