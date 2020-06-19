Galatasaraylı yöneticiden Erol Bulut'un paylaşımına tepki

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u eleyerek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse (3) ve Ceyhun Gülselam kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı gözlerden kaçmadı.

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

MAHMUT RECEVİK'TEN TEPKİ

Sarı kırmızılı yönetci Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi...

İşte o paylaşım:

Fatih Terim hocam büyüksün.

Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa ...

Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve Uefa kupasını düşününce Saolasın varolasın nurolasın İmparatorum benim.

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