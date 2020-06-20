20 Haziran 2020, Cumartesi

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Okan Buruk'tan Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray maçı ile ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 00:06
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Okan Buruk'tan Galatasaray sözleri!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk'tan Galatasaray sözleri!

Genç hoca, "Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz dahar arttırdık." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'tan Galatasaray sözleri!

Okan Buruk'un diğer açıklamaları şu şekilde:
"Çok stresli bir karşılaşmaydı. Kazanmak istiyoruz, beraberlik hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Ankaragücü ise puan almak, yenmek için elinden geleni yaptı.

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Okan Buruk'tan Galatasaray sözleri!

Çok dirençlilerdi, Mustafa hoca ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Erken geriye düştük, penaltı. Bu tür takımlara karşı, hızlı oyunculara sahip takımlara karşı 1-0'dan maçı çevirmek zordur ama baktığımızda maçın bütün bölümlerinde üstün oynadık.

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Okan Buruk'tan Galatasaray sözleri!

2. golü yiyip, 2-0 geriye de düşebilirdik. Devre arasında oyuncularıma sakin ve sabırlı olmalarını söyledim. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum.

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