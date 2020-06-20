Fatih Terim'in eli kolu bağlı! Tek çare devşirme stoper

Özellikle savunmadaki sıkıntı usta hocayı zorluyor. Donk’un cezalı duruma düşmesi, Ahmet Çalık’ın ise yetersiz kalması Terim’i devşirme stopere döndürecek. Orta ikilide Lemina ile Emin Bayram ter dökecek.

Rizespor maçında 3 puanın yanı sıra Muslera'yı da kaybeden Galatasaray'da şimdi de savunma sıkıntısı baş gösterdi. Luyindama'nın kontratının askıda olması, Marcao'nun sakatlığı sonrası son maçta Donk'un da cezalı duruma düşmesi tekhik patron Fatih Terim'i düşündürmeye başladı. Ahmet Çalık'ın Rizespor sınavındaki vasat performansı sonrası stoper ikilisi için arayışa giren tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerden birini devşirme stoperle kapatacak. O isim de Mario Lemina olacak.

ÇALIK ALTERNATİF

Terim'in yarınki Gaziantep FK karşılaşmasında Gabonlu ön liberoyu defansın göbeğinde oynatmayı planlarken, yanına da henüz 17 yaşındaki Emin Bayram'ı düşündüğü kaydedildi. Sarı-kırmızılı hoca, ayrıca dünkü antrenmanda yapılan taktik maçta Emin'i as takımda denedi. Çalık'ı kulübede alternatif olarak tutacak olan Terim, Emin'i beğenirse sezonun geri kalanında daha çok şans verecek. Lemina-Emin ikilisinin nasıl bir uyum yakalayacağı ise merak konusu.

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