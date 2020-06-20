20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Samuel Kalu pazarlığı

Samuel Kalu pazarlığı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.06.2020

Gelecek sezona yönelik transfer söylentilerinin ayyuka çıktığı için bir iddia da Nijerya basınından geldi. Own Goal Nigeria adlı internet sitesi, sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Bordeaux ile için pazarlık yaptığını duyurdu.

Gelecek sezona yönelik transfer söylentilerinin ayyuka çıktığı için bir iddia da Nijerya basınından geldi. Own Goal Nigeria adlı intrnet sitesi, sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Bordeaux ile için pazarlık yaptığını duyurdu. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Fransa'da kalmak istemediği ve kulüp yönetimine Galatasaray için baskı yaptığı öne sürüldü. Ancak kulüplerin transferin şekli konusunda anlaşamadığını belirtildi. Bordeaux'nun maddi olarak rahatlamak için Nijeryalı oyuncuyu 10 milyon euro'ya satmak istediği iddia edilirken, Galatasaray'ın ise rakamın yüksek olması nedeniyle kiralama teklfini sunduğu kaydedildi. Son olarak "Kalu baskısına devam ederse Bordeaux, kiralama konusuna evet diyebilir" yorumu yapıldı.

Gemileri yaktı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
‘İsterse bedavaya gidebilir’ ‘İsterse bedavaya gidebilir’
Okan Kocuk’a güveniyor Okan Kocuk’a güveniyor
G.Saray test sonuçlarını duyurdu G.Saray test sonuçlarını duyurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör