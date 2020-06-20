Samuel Kalu pazarlığı
Gelecek sezona yönelik transfer söylentilerinin ayyuka çıktığı Galatasaray için bir iddia da Nijerya basınından geldi. Own Goal Nigeria adlı internet sitesi, sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Bordeaux ile Samuel Kalu için pazarlık yaptığını duyurdu.
Gelecek sezona yönelik transfer söylentilerinin ayyuka çıktığı Galatasaray için bir iddia da Nijerya basınından geldi. Own Goal Nigeria adlı intrnet sitesi, sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Bordeaux ile Samuel Kalu için pazarlık yaptığını duyurdu. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Fransa'da kalmak istemediği ve kulüp yönetimine Galatasaray için baskı yaptığı öne sürüldü. Ancak kulüplerin transferin şekli konusunda anlaşamadığını belirtildi. Bordeaux'nun maddi olarak rahatlamak için Nijeryalı oyuncuyu 10 milyon euro'ya satmak istediği iddia edilirken, Galatasaray'ın ise rakamın yüksek olması nedeniyle kiralama teklfini sunduğu kaydedildi. Son olarak "Kalu baskısına devam ederse Bordeaux, kiralama konusuna evet diyebilir" yorumu yapıldı.
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