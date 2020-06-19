19 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...

Galatasaray'ın ciddi maddi gelir beklediği Riva projesinden sarı-kırmızılı camiayı sevindiren bir haber geldi. Toplam karın yüzde 80'inin Galatasaray'a kalacağı projede corona virüsü salgını sonrası satışlar önemli ölçüde arttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 12:49
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Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...

Galatasaray'ın Emlak Konut ile başlattığı "Riva Düşler Vadisi" projesi için corona virüsü (Covid-19) salgını adeta sarı-kırmızılılara piyango kazandırdı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...

Dursun Özbek döneminde gerçekleştirilen ve o günün koşullarında 500 milyon dolarlık bir kaynak beklentisi içerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, inşaat piyasasındaki duraklamayla istenilene ulaşamamıştı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...

Milliyet'te yer alan habere göre ihalesi Yılmaz İnşaat tarafından alınan bu büyük proje için ilk etap satışları başlanmış ancak beklenen gelir hedeflenememişti. Ancak pandemi, Galatasaray'ın bu projesine büyük bir değer kattı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...

TALEPLER PATLADI

Gerek insanların bahçeli, şehir dışında bir yaşamı tercih edecek olması, gerekse konut kredisi faizlerinin 0.64'e kadar düşmesi, "Düşler Vadisi"ne olan talebi patlattı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Corona virüsü sonrası...

1. etapta bulunan 509 villanın 430'unun satışı tamamlandı. O dönemde 1 milyon liradan başlayan satışlarda, maliyet çıktıktan sonra gerçekleşen karın yüzde 80'inin Galatasaray'a kalacağı açıklandı.

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