19 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Adem Büyük isyanı

Adem Büyük isyanı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

, maçında ikinci sarıdan gören 'e 3 maç ceza kesti. Golcü oyuncu, Gaziantep, Başakşehir (D) ve maçlarında forma giyemeyecek.

, maçında ikinci sarıdan gören 'e 3 maç ceza kesti. Golcü oyuncu, Gaziantep, Başakşehir (D) ve maçlarında forma giyemeyecek. Bu arada Adem'e itirazdan 3 maç, rakibin ayağına bastığı için direk kırmızı gören Ozan Tufan ise 2 maç ceza verilmesi, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

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