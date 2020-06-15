15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Club Brugge Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırdı! Galatasaray'a mı dönüyor?

Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

'ın büyük umutlar ile Kasımpaşa'dan ettiği ve Türkiye'nin en çok gol atarak gol kralı olan yabancı futbolcusu olan gittiği takımlarda tavırları ile tutunmayı başaramıyor. Galatasaray'dan 'a kiralanan Diagne, temsilcisi ile yolları ayırdı.

'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla ettiği, ancak beklentilerin çok altına kalan sezon başında Belçik ekibi 'e kiralanmıştı. Orada yaşadığı olaylar ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kısa sürede kadro dışı kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin macerası resmen sona erdi.

Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.

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Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.

6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.

Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

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