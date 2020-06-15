Club Brugge Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırdı! Galatasaray'a mı dönüyor?
Galatasaray'ın büyük umutlar ile Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve Türkiye'nin en çok gol atarak gol kralı olan yabancı futbolcusu olan Mbaye Diagne gittiği takımlarda tavırları ile tutunmayı başaramıyor. Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Diagne, Belçika temsilcisi ile yolları ayırdı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği, ancak beklentilerin çok altına kalan Mbaye Diagne sezon başında Belçik ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Orada yaşadığı olaylar ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kısa sürede kadro dışı kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin Belçika macerası resmen sona erdi.
Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.
PRİM ALAMAYACAK!
Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.
6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.
Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.
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