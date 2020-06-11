11 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Cimbom’da kalacak

Cimbom’da kalacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Yeni sezon transfer çalışmalarına yerli oyuncularla başlayan Galatasaray'ın sonraki en önemli hedefi Henry Onyekuru...

Yeni sezon transfer çalışmalarına yerli oyuncularla başlayan Galatasaray'ın sonraki en önemli hedefi Henry Onyekuru... Yönetim, Belhanda'nın satışından gelecek olan parayı Nijeryalı oyuncuyu almak için kullanacak. Falcao transferinde Monaco ile yakın ilişkiler kuran Abdurrahim Albayrak'ın görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.
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