11 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fabinho teklifi sisteme girildi

Fabinho teklifi sisteme girildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

'nun sözleşme teklifini reddeden Fabinho'ya Galatasaray'ın gönderdiği teklif menajeri tarafından yetersiz bulundu.

'nun sözleşme teklifini reddeden Fabinho'ya Galatasaray'ın gönderdiği teklif menajeri tarafından yetersiz bulundu. Ancak menajeri, Brezilya'da zorunlu olduğu için Galatasaray'ın gönderdiği teklifi Paulista Federasyonu'nun sistemine kaydetti. Bu kayıt ettirme işlemi Brezilya Federal Futbol Federasyonu tarafından kulüpleri koruma kapsamında zorunlu bir işlem… 20 yaşındaki orta saha için görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.
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