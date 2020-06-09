09 Haziran 2020, Salı

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Galatasaray'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer

Gelecek sezon için transfer planlamalarına başlayan Galatasaray, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım için Meksika'dan flaş bir iddia gündeme gelirken, Cimbom'un istediği 4 futbolcu yazılırken biriyle anlaşıldığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:38
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Galatasaray'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer

Galatasaray, transferde vites yükseltti... 2020-21 sezonuna iddialı bir ekiple girmek isteyen Aslan, rotasını Meksika'ya çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer

Güney Amerika scoutlarının titizlikle izlediği futbolcuları listesine aldığı bilinen Galatasaray, özellikle eksik olan bölgeleri buradan tamamlamak istiyor.

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Galatasaray'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer

Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılacak Mariano'nun mevki olan sağ bek pozisyonu 1. sırada bulunuyor. Galatasaray, bu bölgeye kesinlikle transfer yapacak.

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Galatasaray'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer

Galatasaray'da 2. öncelik kanat pozisyonu... Sezon başında Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından büyük beklenti içine giren Cimbom, Hollandalı yıldızdan istediği verimi alamamış ve oyuncuyu Ajax'a kiralamıştı. Aslan, bu bölge için de transfer listesi hazırladı.

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Galatasaray'da harekat başladı! 1'i tamam 4 transfer

Sarı kırmızılılar, son olarak forvet mevki için oyuncu taraması yapıyor. Sezon sonunda Andone, takımı Brighton'a geri dönecek ve Galatasaray, bu pozisyonda Falcao'ya yardımcı olabilecek bir isim istiyor.

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