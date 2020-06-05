Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Önce Luyindama sonra Marcao

Lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için top başı yapmıştı. Luyindama'nın lisansının dondurulması nedeniyle ve yapılan antrenmanda Marcao'nun sakatlanması sonrasında savunma bölgesinde Rizespor karşılaşmasında Ryan Donk'la birlikte Ahmet Çalık'ın görev alması bekleniyor.

Başarılı oyuncunun 3-4 maç sahalardan uzak kalması beklenilirken bu durum Fatih Terim'i kara kara düşündürmeye başladı. Luyindama'dan lisansı dondurulması nedeniyle faydalanamayan tecrübeli hocanın, Rize karşısında Ryan Donk'un yanında mecburen Ahmet Çalık'a görev vermesi bekleniyor.

ATALANTA KARARLI

Sakatlığıyla herkesi üzen Marcao, Atalanta ile anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 25 milyon euro istese de para sıkıntısı nedeniyle bu defa indirim yapmak zorunda kalacağını yazdı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun, 11 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.



DÖRT MAÇI KAÇIRACAK

Marcao, Galatasaray için çok kritik olan Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti, Brezilyalı yıldızı, Süper Lig'in son 4 haftasına yetiştirmeye çalışacak.

ÇALIK NE YAPACAK?

Ryan Donk'un yanında forma giyecek olan Ahmet Çalık'ın bu sezon beklentileri karşılayamaması ise sarı-kırmızılıları tedirgin ediyor. Buna karşılık Ahmet kendini göstermek istiyor. (Fotomaç)

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