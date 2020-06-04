04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao sakatlandı

G.Saray'da yıldız isim sakatlandı! İlk açıklama geldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

'da son dakika... Galatasaray'ın dün yapılan antrenmanında Brezilyalı stoper sakatlandı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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