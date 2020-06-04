Galatasaray'da Marcao sakatlandı

Galatasaray'da kanatlara dinamizm getiren ve gösterdiği performansla tekrar kiralanan Henry Onyekuru'nun sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitiyor. Nijeryalı oyuncuyla yola devam etmek isteyen Cimbom, bu transfer için 3 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte detaylar...