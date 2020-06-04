04 Haziran 2020, Perşembe

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Adı Arap kulüpleriyle anılan Kolombiyalı yıldızın yakın arkadaşı Gustavo Victoria, Falcao'nun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Victoria ayrıca sarı-kırmızılı takıma transferi gündemde olan Santiago Arias ile ilgili de konuştu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 22:35
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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Sarı-kırmızılıların, yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle Kolombiyalı yıldız ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Adı Arap ekipleriyle anılan golcü futbolcunun ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Falcao'nun yakın arkadaşı Gustavo Victoria, 33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

"FALCAO GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU"

Radyospor'a konuşan Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

"GELECEK SEZON DA GALATASARAY'DA KALACAK"

Kolombiyalı golcünün gelecek sezonda da sarı kırmızılı formayı giyeceğini söyleyen Victoria, "Çok üst düzey seviyede futbol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Çalışmayı çok seviyor.

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