Coman bitti

FCSB Başkanı Gigi Becali, Florinel Coman'la ilgili açıklamalarda bulundu. Becali, Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Coman'ın önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacağını söyledi ve oyuncunun ayrılacağını belirtti.

FCSB Başkanı Gigi Becali, Florinel Coman'la ilgili açıklamalarda bulundu. Becali, Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Coman'ın önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacağını söyledi ve oyuncunun ayrılacağını belirtti. Becali, "Bitti! Coman'ın bu yaz ayrılacağını söyleyebilirim. Sadece biraz daha sabır. Coman önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacak" ifadelerini kullandı.

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