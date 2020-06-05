05 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Coman bitti

Coman bitti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

FCSB Başkanı , Florinel Coman'la ilgili açıklamalarda bulundu. Becali, Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Coman'ın önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacağını söyledi ve oyuncunun ayrılacağını belirtti.

FCSB Başkanı , Florinel Coman'la ilgili açıklamalarda bulundu. Becali, Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Coman'ın önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacağını söyledi ve oyuncunun ayrılacağını belirtti. Becali, "Bitti! Coman'ın bu yaz ayrılacağını söyleyebilirim. Sadece biraz daha sabır. Coman önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacak" ifadelerini kullandı.

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