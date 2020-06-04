04 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'da büyük değişim başlıyor! 4 ayrılık 2 transfer

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla beraber maddi anlamda zarara uğrayan kulüplerden Galatasaray, sezon sonunda büyük bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sezon sonunda Aslan'da 4 ayrılık gerçekleşirken, 2 ismin bonservisinin alınmasına karar verildi. İşte adım adım Galatasaray'daki transfer hareketi ve o isimler...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:35
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Galatasaray'da büyük değişim başlıyor! 4 ayrılık 2 transfer

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Süper Lig kulüplerini ekonomik anlamda olumsuz etkilemiş ve kulüpler daha az hasarla bu günleri atlatmak için çeşitli yollara başvurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da büyük değişim başlıyor! 4 ayrılık 2 transfer

Maddi anlamda en çok etkilenen kulüplerden Galatasaray'ın da; yayın gelirleri, stat ve maç günü gelirleri, mağaza gelirleri gibi bir çok gelir kalemi kesilmişti.

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Galatasaray'da büyük değişim başlıyor! 4 ayrılık 2 transfer

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, kulüp logolu maske satışına başlamış ve hem corona virüsüne karşı Galatasaraylı taraftarların korunmasını sağlarken hem de kulübe ek gelir getirmeyi düşünmüştü.

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Galatasaray'da büyük değişim başlıyor! 4 ayrılık 2 transfer

Ayrıca seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için bir gelir elde edemeyecek Cimbom, "karton taraftar" uygulamasını başlatarak tribünleri doldurmayı hedeflemişti.

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Galatasaray'da büyük değişim başlıyor! 4 ayrılık 2 transfer

Çeşitli yollardan ek gelir sağlayan Aslan, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.

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