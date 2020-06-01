Henry Onyekuru için Galatasaray'a rakip çıktı! Teklifi ilettiler
Devre arası transfer döneminde tekrar kiralanan Henry Onyekuru, sezon sonunda kulübü Monaco'ya dönecek. Nijeryalı oyuncuyu Galatasaray kadrosunda tutmak isterken, Cimbom'a bu transfer için rakip çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın kiralık yıldızı Henry Onyekuru'da flaş gelişme... Sarı kırmızılı kulübün sezonun sona ermesiyle beraber yeniden Monaco ile anlaşmak için masaya oturmayı beklediği Nijeryalı futbolcu için Yunan ekibi Olimpiakos atağa geçiyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Henry Onyekuru Olimpiakos için 1 numaralı seçenek konumunda. Bu özel oyuncu için Olimpiakos patronu (başkanı), haklarının %100'ünü (bonservisini) alınmasını emretti.
Monaco'nun halihazırda transfer listesinde bulunan Onyekuru'dan kurtulmak istediği biliniyor. Ancak bu kez tekrar kiralamamak, sadece satmak istiyorlar. Aradaki tek sorun istenen bonservis miktarı çünkü bu miktar, Yunan devi için çok büyük.
Yeni bir teklif planı yapan Olimpiakos, Ruben Semedo artık birkaç milyon euroya transferi sonlandırmayı hedefliyor. Olimpiakos, aynı zamanda Monaco'nun bir merkez savunmaya ihtiyacı olduğunu biliyor ve Semedo'yu da göndermek istiyor. İlk görüşmeler yapıldı ancak müzakereler devam ediyor."
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