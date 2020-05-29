29 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Freiburg peşinde

Freiburg peşinde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti.

Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti. Çağlar'ı, 21 milyon euro'ya 'e gönderen Freiburg'un bir süredir Emin'i izlediği ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırladığı bildirildi.

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