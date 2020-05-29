Freiburg peşinde

Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti.

Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti. Çağlar'ı, 21 milyon euro'ya Premier Lig'e gönderen Freiburg'un bir süredir Emin'i izlediği ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırladığı bildirildi.

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