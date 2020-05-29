29 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Efsane dönüyor

Efsane dönüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

'in ekibinde 'ın ayrılması ile başlayan değişim sezon sonu da devam edecek.

'in ekibinde 'ın ayrılması ile başlayan değişim sezon sonu da devam edecek. ile de yolları ayıracak olan Galatasaray'da Elmander ve Riera'nın gelecek sezon kadroya dahil olmasına kesin gözle bakılıyor. Ayrıca kaleci antrenörü olarak da Taffarel'in yeniden Galatasaray ile anlaştığı ve bu defa ailesi ile birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi. Brezilyalı yıldız ismin göreve başlaması ile birlikte Fadıl Koşutan da boşa çıkacak. Cimbom'un eski oyuncusu 'yle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

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