01 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Sofiane Feghouli...

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli için Al Nassr'ın 10 milyon Euro rakamında indirim beklerken teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Sofiane Feghouli...

Galatasaray ile Al Nassr'ın Sofiane Feghouli için yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Sofiane Feghouli...

Suudi basınına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün Cezayirli yıldızın bonservisine 10 milyon Euro'luk bedel biçtiği, Suudi Arabistan kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Sofiane Feghouli...

Uzun bir süredir tecrübeli oyuncuyu takip eden Al Nassr yetkililerinin düşünmek için süre istediği ve rakamı biraz düşürerek transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak Galatasaray cephesinin indirime hiç niyeti yok.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Sofiane Feghouli...

RAPOR VERDİ

Sabah'ın haberine göre; İkinci yarıda çıkışa geçen Feghouli için teknik direktör Fatih Terim yönetime verdiği raporda ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirmişti. Bu nedenle sarı kırmızılı kurmayların, satış için 10 milyon Euro'nun altına kesinlikle inmeyeceği gelen haberler arasında.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Sofiane Feghouli...

FEGHOULI

101 MAÇ
26 GOL
22 ASİST

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