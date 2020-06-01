Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekipten dev feda! Mustafa Cengiz o rakamı işaret etmişti

Bu gelişmenin ardından Terim başta olmak üzere tüm teknik kadro da yıllık ücretlerinin yüzde 15 aşağı çekerken, oyuncu ismi gözetmeksizin herkesin 'Feda' demesiyle birlikte bu sıkıntılı süreçte kulüp bir nebze de olsa nefes aldı.