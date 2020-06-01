01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekipten dev feda! Mustafa Cengiz o rakamı işaret etmişti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm kulüpleri mali anlamda zorladı. Kulüpler de ilk etapta oyuncularından indirim talep ederken; karton taraftar uygulaması, maske satışı gibi birçok şekilde gelir elde etmeye çalışmıştı. Galatasaray'da da feda gündeme gelirken, oyuncular ve teknik heyet yönetimin talebini kabul etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:14
ABONE OL
  • 1
  • 10
Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekipten dev feda! Mustafa Cengiz o rakamı işaret etmişti

Corona virüsü salgınının kulüplerin ekonomik yapısına verdiği zarardan ötürü birçok Avrupa devi gibi futbolcularından indirim talep eden Galatasaray'da kemer sıkma operasyonu resmileşti.

  • 2
  • 10
Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekipten dev feda! Mustafa Cengiz o rakamı işaret etmişti

Hürriyet'te yer alan habere göre dünya genelinde yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle sadece yıldız oyuncular değil, sarı-kırmızılı teknik heyet de ücretlerinde indirime gitti.

  • 3
  • 10
Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekipten dev feda! Mustafa Cengiz o rakamı işaret etmişti

"BİZE DE UYGULANMALI"

Sarı-kırmızılı kulüpte 8 şampiyonluk olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Fatih Terim de "Biz bir ekibiz" diyerek, olağanüstü durumlarda yalnız futbolcuların değil, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

  • 4
  • 10
Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekipten dev feda! Mustafa Cengiz o rakamı işaret etmişti

Terim, "Oyuncularımın ücretine ne şekilde uygulama yapılacak ise aynı prosedür bizlere de uygulanmalı" diyerek hiç konusunu dahi açmadan noktayı net şekilde koydu.

  • 5
  • 10
Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekipten dev feda! Mustafa Cengiz o rakamı işaret etmişti

Bu gelişmenin ardından Terim başta olmak üzere tüm teknik kadro da yıllık ücretlerinin yüzde 15 aşağı çekerken, oyuncu ismi gözetmeksizin herkesin 'Feda' demesiyle birlikte bu sıkıntılı süreçte kulüp bir nebze de olsa nefes aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör