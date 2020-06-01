Claudio Taffarel'den Fatih Terim'e övgü dolu sözler
Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Claudio Taffarel, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Brezilyalı antrenör 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nda en büyük payın Fatih Terim'de olduğunu söyledi.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
UEFA Kupası'nda zafere giden süreci anlatan 54 yaşındaki efsane isim, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry'nin UEFA Kupası finalinde yaptığı kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz Arsenal'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık." dedi.
"FATİH TERİM BİZİ YÖNLENDİRDİ"
Fatih Terim'in kupayı kazanmalarında büyük etkisinin olduğunu da sözlerine ekleyen Taffarel şu ifadeleri kullandı:
Fatih Terim'in çok güçlü bir kişiliği var, her zaman kazanmak istedi ve bizden en iyi performansı göstermemizi talep etti. Çok güçlü bir kadromuz vardı, hücumda iyiydi, orta sahada iyiydi, defansta iyiydi.
Elde edilen başarıyı sadece Hagi, sadece defans ya da benim yaptıklarıma bağlayamayız çünkü tüm takım en iyi performansını gösterdi ve bunu da harika bir teknik direktör olan Fatih Terim yönlendirdi.
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