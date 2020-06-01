01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Claudio Taffarel'den Fatih Terim'e övgü dolu sözler

Taffarel'den Terim'e övgü dolu sözler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden , teknik direktör ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Brezilyalı antrenör 2000 yılında kazanılan Kupası'nda en büyük payın Fatih Terim'de olduğunu söyledi.

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran , 2000'deki Kupası zaferi ve teknik direktör hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

UEFA Kupası'nda zafere giden süreci anlatan 54 yaşındaki efsane isim, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry'nin UEFA Kupası finalinde yaptığı kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz 'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık." dedi.

"FATİH TERİM BİZİ YÖNLENDİRDİ"
Fatih Terim'in kupayı kazanmalarında büyük etkisinin olduğunu da sözlerine ekleyen Taffarel şu ifadeleri kullandı:

Fatih Terim'in çok güçlü bir kişiliği var, her zaman kazanmak istedi ve bizden en iyi performansı göstermemizi talep etti. Çok güçlü bir kadromuz vardı, hücumda iyiydi, orta sahada iyiydi, defansta iyiydi.

Elde edilen başarıyı sadece Hagi, sadece defans ya da benim yaptıklarıma bağlayamayız çünkü tüm takım en iyi performansını gösterdi ve bunu da harika bir teknik direktör olan Fatih Terim yönlendirdi.

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