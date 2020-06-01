Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Muriqi'nin ardından...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından takviye çalışmalarına yoğunlaşan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi transferi için yoğun çaba harcayan, Süper Lig'in iki devi, yıldız golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 21:39 ABONE OL