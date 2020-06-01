01 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Muriqi'nin ardından...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından takviye çalışmalarına yoğunlaşan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi transferi için yoğun çaba harcayan, Süper Lig'in iki devi, yıldız golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 21:39
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Muriqi'nin ardından...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için ezeli bir rekabete girmiş durumda. Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Muriqi'nin ardından...

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transferde ince eleyip sık dokurken, sezonun sona ermesiyle beraber ayrılması beklenilen Muriqi için adaylarını belirledi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Muriqi'nin ardından...

Bu bağlamda gelecek sezon için golcü konusunda sıkıntı çekmek istemeyen sarı lacivertlilerde öncelik Süper Lig'e kolay alışacak bir ismi bulmak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Muriqi'nin ardından...

GALATASARAY'DA SON DURUM...

Galatasaray'da ise öncelikli hedef şampiyonluk... Sarı-kırmızılılar, 2019-20 sezonu sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Muriqi'nin ardından...

Bununla beraber Galatasaraylı yetkililer, sezonun sona ermesinin ardından Andone'nin de ayrılışıyla beraber bir golcü arayacak.

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