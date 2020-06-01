Hamza Hamzaoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik diretör Hamza Hamzaoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, ""Başarılı olduğumuz bir dönemdi. Yine başarılı giderken bana göre, ayrılmak zorunda kaldık" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, BeIN Sports'a konuştu.
Ligin 12 Haziran'da yeniden başlayacak olmasını değerlendiren Hamzaoğlu, "Şu dönemden sonra takımlar, sahada çok farklı görüntü çizebilir. Bazıları belki pandemiyi üzerinden atamayacak. Bunları yaşayıp göreceğiz ama oyuncular topu ve sahayı gördükten sonra birçok şeyi unutabilirler" dedi.
Kalan 8 maçın çok zor olacağını dile getiren tecrübeli antrenör, "Kolay bir fikstürümüz yok ama rakiplerin fikstürleri de kolay değil. Herkes için oynanması zor 8 maç olacak." diye konuştu.
FLAŞ GALATASARAY İTİRAFLARI
Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemle ilgili konuşan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçmişle ilgili çok da konuşmak istemiyorum aslında. Camiama, kulübüme kırgınlık asla olamaz. Üzüldüm mü? Çok üzüldüm. Başarılı olduğumuz bir dönemdi. Yine başarılı giderken bana göre, ayrılmak zorunda kaldık. Bunlar, sporda, özellikle futbolda her zaman var. Özellikle teknik direktörlere her zaman uygulanıyor. Bir noktaya gelene kadar herkes sizi destekliyor. Sonra, düşüşünüzü seyretmek belki daha cazip geliyor insanlara ama hiç önemli değil. Biz, futbola hizmet için bu yola çıktık. Şartlar bizi şükürler olsun Galatasaray Kulübü'yle birleştirdi ve 1 sene içinde güzel başarılar yaşadık, güzel günler geçirdik ve unutamayacağımız anılarla ayrıldık." ifadelerini kullandı.
Şu anda Gençlerbirliği'ne odaklandığını ve kimseye kırgın olmadığını söyleyen Hamza Hamzaoğlu, "Şu anda futbola hizmet etmeye devam ediyoruz. Birçok kulübe de faydalı olmak için çaba gösterdik, gösteriyoruz. Bugün de Gençlerbirliği Kulübü'ne en iyi şekilde bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Önümüzdeki yılların ne getireceğini bilemeyiz. Güzel günlerdi, kimseye kırgınlığım yok. Üzüldüm mü, üzüldüm ama hayat devam ediyor. Tekrar mücadeleye devam ediyoruz." diye konuştu.
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