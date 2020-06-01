01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye kupa yanıtı!

G.Saray'dan Ahmet Nur Çebi'ye kupa yanıtı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 Giriş Tarihi: 01.06.2020

, resmi internet sitesinden Başkanı 'nin 1986-87 sezonunun kendilerine verilmesine yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin açıklamaları talihsizlik olarak yorumlandı.

'ın açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. 'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."

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