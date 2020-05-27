27 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Enner Valencia gelişmesi! "Yeni rotası Avrupa"

Yeni rotası Avrupa
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

kısa süre önce forvet adayı olarak 'yı gündemine almıştı. Meksika basınının aktardığı habere göre oyuncunun yeni rotası Avrupa yani Galatasaray olacak. İşte detaylar...

'da son dakika gelişmesi... Kısa süre önce ismini gündemine alan ve oyuncuyla görüşmelere başlayan Cimbom, transferde sona yaklaşıyor.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde şu ifadelere yer verildi:

"Enner Valencia, Tigres'ten ayrılıyor ve Avrupa'ya dönmeye karar verecek gibi gözüküyor.

Oyuncu, Türk kulübü Galatasaray tarafından isteniyor ve 'da sözleşmesi sona eriyor.

Enner Valencia, bir yandan Tigres'te devam edebilme olasılığını ve kaldığı taktide nelerle karşı karşıya kalabileceğini analiz ediyor. Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Avrupa'ya, Galatasaray'a gitmeye karar vermeye yakın.

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KULÜP YENİ SÖZLEŞME ÖNERDİ AMA...

Meksika kulübü Tigres, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'ya yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle maaşlarda indirime giden Tigres, oldukça düşük miktarda bir öneri sundu.

Aktarılan bilgilere göre Enner Valencia, bu teklifi düşüneceğini söyledi ancak Türk ekibinin sözleşme teklifi bunun çok daha üstünde."

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