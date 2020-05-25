25 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Henry Onyekuru'dan olay gönderme! Fenerbahçe...

Henry Onyekuru'dan olay gönderme! Fenerbahçe...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

Galatasaray'ın ara döneminde Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Nijeryalı yıldız, Kadıköy'de ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçtan bir kare paylaşarak "İlklerin ve teklerin takımıyız. Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galaatsaray" yorumunu düşerek ezeli rakiplere göndermede bulundu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen Henry Onyekuru, hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Kadıköy'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.

Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.

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İşte o paylaşım:

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