25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Henry Onyekuru'dan olay gönderme! Fenerbahçe...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Nijeryalı yıldız, Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçtan bir kare paylaşarak "İlklerin ve teklerin takımıyız. Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galaatsaray" yorumunu düşerek ezeli rakiplere göndermede bulundu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası transfer döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Kadıköy'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.
Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
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