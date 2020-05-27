27 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Süper Lig askıya alınmış ve Galatasaray da bu aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalara başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), ligleri 12 Haziran'da başlatacağını duyurmasının ardından idmanlarını sürdüren sarı-kırmızılıların transferde önceliği genç ve maliyeti az isimler olacak. Sarı-kırmızılılardan bu kapsamda flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte o hamle ve Ozan Kabak detayı...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:41
ABONE OL
  • 1
  • 20
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmiş ve bu durum kulüpleri mali yönden darboğaza sürüklemişti.

  • 2
  • 20
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak...

Corona virüsü tüm kulüpleri etkilerken, şüphesiz en çok etkilenen kulüplerden birisi de Galatasaray...

  • 3
  • 20
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak...

Yayın gelirleri, mağaza gelirleri, maç günü gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen sarı-kırmızılılar, ilk etapta oyuncularından indirime gitmesini talep etmişti.

  • 4
  • 20
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak...

Yüksek maaş alan isimlerden fedakarlık bekleyen Cimbom, yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırarak transfere kaynak yaratacak.

  • 5
  • 20
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak...

Bu kapsamda Cimbom'da yolların ayrılacağı isimler büyük ölçüde belirlendi. Kiralık sözleşmesi sona erecek Florin Andone'nin Brighton Have & Albion'a geri dönmesi bekleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör