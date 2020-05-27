Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Süper Lig askıya alınmış ve Galatasaray da bu aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalara başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), ligleri 12 Haziran'da başlatacağını duyurmasının ardından idmanlarını sürdüren sarı-kırmızılıların transferde önceliği genç ve maliyeti az isimler olacak. Sarı-kırmızılılardan bu kapsamda flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte o hamle ve Ozan Kabak detayı...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:41 ABONE OL