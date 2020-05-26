26 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray için sert sözler! "Diagne'yi neye dayanarak aldınız?"

Diagne'yi neye dayanarak aldınız?
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

Galatasaray'ın yaz döneminde Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı. Senegalli futbolcu, Belçika'da gündem olmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Bonservisi Galatasaray'da bulunan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Belçika'da dillerden düşmüyor.

Belçika Ligi'nin sona ermesiyle beraber gelecek sezon takımda yer almayacağı ifade edilen ve Galatasaray'a geri gönderilen Diagne için bu kez Belçikalı spor adamları konuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde "Brugge, Diagne'nin korkunç gelişini unutmak istiyor" ifadeleri kullanılırken, oyuncunun ezeli rakibi Anderlecht'in elinden alınmasını büyük bir hata olarak yorumladı.

Belçikalı eski futbolcu Gert Verheyen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferi bir hataydı. Galatasaray'ı takip eden gazetecilerle konuştuysanız, takımının onu kaybetmeyi göze aldığını zaten duyarsınız. Galatasaray'da izlediğim maçlarda onu hiç ama hiç sevmedim. Club Brugge neye dayanarak onu aldı?" dedi.

G.Saray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da flaş Rodrigues gelişmesi! Anlaşma tamam G.Saray'da flaş Rodrigues gelişmesi! Anlaşma tamam
Üç büyükler peşindeydi! Transferi gerçekleşiyor Üç büyükler peşindeydi! Transferi gerçekleşiyor
Feghouli'nin mutlu günü! 3. kez... Feghouli'nin mutlu günü! 3. kez...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör