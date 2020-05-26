Galatasaray için sert sözler! "Diagne'yi neye dayanarak aldınız?"
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı. Senegalli futbolcu, Belçika'da gündem olmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Bonservisi Galatasaray'da bulunan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Belçika'da dillerden düşmüyor.
Belçika Ligi'nin sona ermesiyle beraber gelecek sezon takımda yer almayacağı ifade edilen ve Galatasaray'a geri gönderilen Diagne için bu kez Belçikalı spor adamları konuştu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde "Brugge, Diagne'nin korkunç gelişini unutmak istiyor" ifadeleri kullanılırken, oyuncunun ezeli rakibi Anderlecht'in elinden alınmasını büyük bir hata olarak yorumladı.
Belçikalı eski futbolcu Gert Verheyen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferi bir hataydı. Galatasaray'ı takip eden gazetecilerle konuştuysanız, takımının onu kaybetmeyi göze aldığını zaten duyarsınız. Galatasaray'da izlediğim maçlarda onu hiç ama hiç sevmedim. Club Brugge neye dayanarak onu aldı?" dedi.
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