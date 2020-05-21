21 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Belhanda ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda’nın menajeri D’Avila, “ oyuncumu ısrarla istiyor. Ayrıca Monaco, Sevilla, ve Al İttihad da talipleri arasında yer alıyor” dedi. Öte yandan D'Avila, Galatasaray'ın Faslı futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini de açıkladı.

Galatasaray'da bir devir sona eriyor... Temmuz 2017'de sarı- kırmızılı kulübe katılan ve formayı giydiği ilk günden bugüne kadar tartışmaların odağında olan Younes Belhanda'nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

30 yaşındaki futbolcunun menajeri William D'Avila, Fas'taki Massae gazetesine önemli açıklamalar yaparken transfer iddialarını doğruladı.

''BETIS İLE GÖRÜŞÜYORUZ''
D'Avila oyuncusuna birçok Avrupa kulübünün talip olduğunu söylerken, " ile transferi için ciddi şekilde görüşüyoruz. Ayrıca Monaco, Sevilla, ve Al İttihad'ın da ilgisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Belhanda'nın sözleşmesinin Haziran 2021'de sona ereceğini belirten D'Avila, "Galatasaray yönetimi oyuncuyu satmak için 10 milyon euro talep ediyor. Belhanda'nın sözleşmesi 2021'de sona erecek. Ya sözleşmesini uzatmalı ya da ayrılmalı" ifadelerini kullandı.

Belhanda, 'den 3 yıl önce 10 milyon euro'ya transfer edilmişti. Yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş, Süper Lig ve Avrupa'da kazanılan her bir puan için 5 bin euro prim alıyor.

Ayrıca Belhanda'ya süre aldığı takdirde kazanılan her 25 puanda 100 bin euro ödeme yapılıyor.

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