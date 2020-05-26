Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

Galatasaray'da kiralık oyunculardan ayrılması kesinleşen tek isim Florin Andone oldu. 3.2 milyon Euro'luk maliyeti ve performansı dikkate alınan Rumen forvet, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmayan Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu kararı hem Rumen forvete hem de bonservisine sahip kulübü Brighton'a bildirdi.