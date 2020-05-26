26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da tekrar başlayacak. Bu süreçte gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürüten Galatasaray'da Fatih Terim sezon sonunda büyük bir operasyona gitmeye hazırlanıyor. İşte sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda yaşanacaklar, gidecekler ve kalacaklar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:47
ABONE OL
  • 1
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat, forvet transferlerini düşünüyor.

  • 2
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını gelişmeleri sekteye uğratırken, planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon euroluk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.

  • 3
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. İşte Galatasaray'ın nakite çevirebileceği opsiyonlar, ayrılması muhtemel isimler...

  • 4
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

Galatasaray'da kiralık oyunculardan ayrılması kesinleşen tek isim Florin Andone oldu. 3.2 milyon Euro'luk maliyeti ve performansı dikkate alınan Rumen forvet, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmayan Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu kararı hem Rumen forvete hem de bonservisine sahip kulübü Brighton'a bildirdi.

  • 5
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den dev operasyon! Sezon sonunda...

İngiliz basını, oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Andone'nin peşinde, İskoçya'nın dev kulüpleri Rangers ve Celtic'in olduğunu yazdı. Sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'ın bir türlü yararlanamadığı Florin Andone 3 milyon 200 bin euroluk tablo çıkardı, yıllık 2.5 milyon euro kazandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör