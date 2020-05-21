Fatih Terim'in yeni hedefi Emin Bayram

Fatih Terim'in gelecek sezonki planı Emin Bayram olacak. 17 yaşındaki stoperi Ozan Kabak gibi A takıma yerleştirmek isteyen tecrübeli hoca, hem Türk futboluna yeni bir yüz kazandırmak, hem de kulübe bir kez daha büyük gelir getirmeyi hedefliyor.

Gelecek sezon yine üç kulvarda mücadele etmesi beklenen sarı-kırmızılılar, Emin'e çok daha fazla süre verecek. Genç oyuncu bu sezon A takımda 1 Türkiye Kupası maçında 90 dakika sahada kaldı, ligdeki Konya maçında ise 1 dakika süre aldı.

250 BİN DOLAR GELDİ

Galatasaray, Rodrigues'i Ocak 2019'da Al İttihad'a 10 milyon dolara satmıştı. Paranın yarısını peşin, yarısını taksitle almak üzerinde anlaşan ve tamamını bir türlü tahsil edemeyen sarı-kırmızılılara son ödeme nihayet yapıldı. Suudi Arabistan kulübünün, önceki gün 250 bin dolarlık son taksiti yatırdığı Arap basını tarafından yazıldı.

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