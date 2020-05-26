26 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası...

Sezon sonunda yüksek maliyeti nedeniyle Younes Belhanda ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Faslı yıldızın gidişi sonrasında takıma gelecek yeni 10 numarayı buldu. İşte adım adım transfer hamlelerinin detayları ve o isim...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:57
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Galatasaray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası...

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı... Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası...

Takımın kritik bölgelerinde değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceliğini genç isimlere veriyor.

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Galatasaray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası...

ALTYAPI HAMLESİ
Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran itibariyle başlaması planlanan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, sonrasında rotasyona gidecek.

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Galatasaray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası...

Altyapıdan çıkacak isimleri yaz kampına dahil etmeyi planlayan Fatih Terim'in hamleleri bununla sınırlı kalmayacak.

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Galatasaray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası...

Takım içerisinde yaşı geçen oyuncularla da yollarını ayıracak Terim, bu isimler yerine genç ve gelecek vadeden isimleri ilk 11'e monte edecek.

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