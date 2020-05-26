Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Bernard Mensah transfer oluyor
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gösterdiği performansla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine giren Bernard Mensah için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Ganalı futbolcunun gideceği takımla birlikte ödenecek bonservisi açıklandı. İşte detaylar...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı aktarılan Bernard Mensah için Yunanistan ekibi PAOK, dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; siyah beyazlı kulüp, Bernard Mensah'ı kadrosuna dahil etmek için 6 milyon Euro'yu (yaklaşık 45 milyon TL) gözden çıkarttı.
AVRUPA KUPALARI İÇİN İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PAOK, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek ve bu sebeple takviye yaparak elini güçlendirecek.
KAYSERİ DEV KAR ELDE EDECEK
Öte yandan Kayserispor, Bernard Mensah'ın bonservisini La Liga devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya almıştı.
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