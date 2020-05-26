26 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Bernard Mensah transfer oluyor

Üç büyükler peşindeydi! Transferi gerçekleşiyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2020

ekiplerinden Kayserispor'da gösterdiği performansla , ve 'ın gündemine giren için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Ganalı futbolcunun gideceği takımla birlikte ödenecek bonservisi açıklandı. İşte detaylar...

, ve 'ın transferi için nabız yokladığı aktarılan için Yunanistan ekibi , dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; siyah beyazlı kulüp, Bernard Mensah'ı kadrosuna dahil etmek için 6 milyon Euro'yu (yaklaşık 45 milyon TL) gözden çıkarttı.

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

AVRUPA KUPALARI İÇİN İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PAOK, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek ve bu sebeple takviye yaparak elini güçlendirecek.

KAYSERİ DEV KAR ELDE EDECEK

Öte yandan Kayserispor, Bernard Mensah'ın bonservisini La Liga devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya almıştı.

F.Bahçe'den Mensah harekatı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Feghouli'nin mutlu günü! 3. kez... Feghouli'nin mutlu günü! 3. kez...
Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım!
Diagne'yi neye dayanarak aldınız? "Diagne'yi neye dayanarak aldınız?"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör