27 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Mensah harekatı
Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi transferde işi sıkı tutuyor, Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor. Başakşehir'den Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayseri'nin yıldızı Bernard Mensah için de görüşmelere devam ediyor. Ganalı orta sahada ısrarcı olan F.Bahçe, transferde tüm şartları zorlayıp, kısa sürede mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
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