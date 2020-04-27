27 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Mensah harekatı

Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi transferde işi sıkı tutuyor, Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor. Başakşehir'den Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayseri'nin yıldızı Bernard Mensah için de görüşmelere devam ediyor. Ganalı orta sahada ısrarcı olan F.Bahçe, transferde tüm şartları zorlayıp, kısa sürede mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 06:39
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Fenerbahçe'den Mensah harekatı

Son iki sezonda yapılan yanlış transferler ve planlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 2020- 21 öncesi işi sıkı tutuyor.

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Fenerbahçe'den Mensah harekatı

Önceki transfer dönemlerinde gündemine gelen oyuncular için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, özellikle Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor.

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Fenerbahçe'den Mensah harekatı

Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayserispor'un yıldız isminden de vazgeçmiyor.

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Fenerbahçe'den Mensah harekatı

BERNARD MENSAH İÇİN LİMİTLER ZORLANACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'den Mensah harekatı

BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE TRABZON DA İSTİYOR

Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.

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