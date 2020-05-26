26 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Fernando Muslera'dan olay itiraf! Burak Yılmaz...

Fernando Muslera'dan olay itiraf! Burak Yılmaz...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2020

2011 yılında bu yana Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın efsaneleri arasına giren Uruguaylı file bekçisi , sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, kariyerini Beşiktaş'ta sürdüren eski takım arkadaşı Burak Yılmaz ile ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi , katıldığı bir Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veren Uruguaylı file bekçisinin, Burak Yılmaz ve Lionel Messi itirafı dikkat çekti.. İşte Muslera'ya sorulan sorular ve verdiği yanıtlar:

En unutamadığın kurtarışın hangisi?

-Galatasaray'da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. Milli Takımda 2011 Copa America'da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.

Bu süreçte en çok neyi özledin?

-Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.

Hobilerin neler?

-Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.

Gün içinde en çok kullandığın Türkçe kelimeler?

-Maşallah, lütfen, babacım, hadi abi

Patricia'ya selamlar…

-Aleykümselam

Bir an önce kurtarışlarını görmek istiyoruz.

-İnşallah

Futbol dışında ilgilendiğin sporlar hangileri?

-İlk sırada basketbol. Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.

Basketbol ile ne kadar ilgilisin?

-Galatasaray'da oynayan Fitipaldo yakın arkadaşım. Basketbol oynar ve izleriz.

Patricia mı daha iyi oynuyor golf sen mi?

-Patirica daha iyi golf oynar

Türkiye'de ve dünyada en çekindiğin forvet oyuncuları?

-Türkiye'de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da. Dünyada ise Messi. Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz.

Seni en çok üzen ve yeniden oynamak istediğin maç var mı?

-İkisi de milli takımda. 2010 Dünya Kupası yarı finalinde maçı ve 2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa maçı.

Terim'den corona tedavisine destek çağrısı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den corona tedavisine destek çağrısı Terim'den corona tedavisine destek çağrısı
G.Saray'da flaş Rodrigues gelişmesi! Anlaşma tamam G.Saray'da flaş Rodrigues gelişmesi! Anlaşma tamam
Üç büyükler peşindeydi! Transferi gerçekleşiyor Üç büyükler peşindeydi! Transferi gerçekleşiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör