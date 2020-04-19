19 Nisan 2020, Pazar

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Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor forması giyen ve adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Ganalı futbolcu Bernard Mensah, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında transfer hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 16:51
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Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi.

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Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

55 dakika süren yayının başında Mensah, corona virüsü salgını nedeniyle müsabakaların oynanmadığı dönemde evde ailesi ile zaman geçirdiğini söyledi.

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Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bireysel antrenmanlar yaparak formda kalmaya çalıştığını söyleyen Bernard Mensah, "Öncelikle sezonun ilk yarısında kötüydük. Ligin ilk yarısında takım olamamıştık. Berna Gözbaşı'nın kulüp başkanlığına gelmesiyle bazı şeylerin değişmesiyle birlikte yeni hoca ve transferlerle takım olmayı hatırladık. Ligin 2'nci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık. Karantina süreci bittikten sonra bu performansı devam ettireceğiz" dedi.

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Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale hakkında gelen soru üzerine ise Mensah, "Konyaspor maçında 2-0 geriye düşmüştük. Kapalıkale asla susmadı, bize destek verdi. Kapalıkale taraftar grubu her maçta orada olduklarını hissettiriyorlar. Bizi her şartta desteklemeleri bizim için çok önemli. Futbolcular ve hocalar gider, herkes gider, onlar orada olur" diye ifade etti.

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Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNARSAM ÇOK MEMNUN OLACAĞIM

Kayserispor'da devam edip etmek istemediği hakkında gelen soru üzerine Ganalı futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak güzel, takımı ve şehri seviyorum. Fakat benim de hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynarsam çok memnun olacağım" yanıtını verdi.

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