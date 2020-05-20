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GALATASARAY

Hasan Şaş'tan yabancı oyuncular ile ilgili flaş açıklama! Yalan...

Hasan Şaş'tan açıklama! Yabancı oyuncular...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

'dan istifa eden yardımcı antrenör hesabından yaptığı paylaşımla yabancı oyuncular ile arasında yaşanan problemler olduğu iddialarını yalanladı.

'dan ayrılan yardımcı antrenör , özellikle yabancı futbolcularla sorun yaşadığı ve veda etmedikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş'ın ayrılırken, yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığı ve onların kendisi ile veda etmediğine yönelik haberler çıkmıştı.

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HASAN ŞAŞ'TAN YALANLAMA

Hasan Şaş hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak, "Galatasaray'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır. Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

HASAN ŞAŞ'TAN PAYLAŞIM


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