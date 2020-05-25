Galatasaray'da Younes Belhanda'ya teklif var! Yollar ayrılıyor

Geldiği günden bu yana performansı tartışılan ve taraftarlarla bir türlü arasını düzeltemeyen Younes Belhanda'ya teklif var. Sarı-kırmızılı takım da yüksek maliyeti nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor. İddiaya göre teklif edilecek rakam da belli. İşte detaylar...

Younes Belhanda için ayrılık vakti... Galatasaray taraftarlarınca adeta istenmeyen adam ilan edilen Faslı futbolcunun transferi için ödenmesi planlanan miktar belli oldu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

"Al Hilal kulüp yönetimi, Türk takımı Galatasaray'ın Faslı milli futbolcusu Younes Belhanda için görüşmelere başlıyor.

Öte yandan transferin perde arkası da netleşti... Buna göre Suudi takımı Al Hilal, yıldız orta saha oyuncusu için 5 milyon Euro kenara ayırdı.

AVRUPA KULÜPLERİ BU PARAYI VEREMİYOR

Avrupa'da Belhanda'ya talip olan birçok kulüp, bu miktarı veremiyor ve Al Hilal, çoğunun önünde gözüküyor."

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